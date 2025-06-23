Зеленский о ночной атаке: Сегодня в Британии буду говорить о давлении на РФ

Президент Владимир Зеленский после ночной атаки на Киев и другие города Украины заявил, что во время сегодняшнего визита в Великобританию будет говорить с партнерами о защите, а также договариваться о новых методах давления на Россию ради прекращения ударов.

Зеленский о ночной атаке 23 июня

— После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из Москвы — российское руководство демонстративно осуждало “ракетно-бомбовые” шаги. Сегодня Москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими Шахедами и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и общин, — подчеркнул глава государства.

По его словам, только в Киеве этой ночью повреждены пять многоквартирных домов, известно о шести погибших.

— Еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там Шахед попал в больницу. Мои соболезнования всем родным и близким, — добавил он.

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Зеленский сообщил, что в целом в результате атаки 23 июня повреждены объекты в четырех областях.

— По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи. Значительная часть дронов и ракет сбита нашими защитниками неба, но не все. И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, КНДР стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора, — отметил президент.

Во время ночной атаки на Украину сегодня РФ использовала 352 дрона, 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 5 крылатых ракет Искандер-К.

Силами ПВО обезврежено (сбито/локационно потеряно) 339 БпЛА, 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (еще 3 — локационно потеряно) и 5 крылатых ракет Искандер-К.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 216-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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