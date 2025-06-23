Зеленский прибыл в Британию: в графике – встречи с Чарльзом III и Киром Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Глава государства проведет ряд важных встреч, целью которых является углубление оборонного сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Что известно о визите Зеленского в Британию

В Соединенном Королевстве глава государства встретится с королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, спикером Палаты общин Линдси Гойлом и спикером Палаты лордов лордом Джоном Макфолом.

Также Зеленский планирует пообщаться с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров.

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Ранее о своем визите в Великобританию президент сообщал утром 23 июня, комментируя ночную российскую атаку на Киев и другие города Украины.

Зеленский заявил, что будет говорить с партнерами о защите, а также договариваться о новых методах давления на Россию ради прекращения ударов.

— Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной совместной защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов, — подчеркнул глава государства.

Отметим, что во время ночной атаки на Украину сегодня РФ использовала 352 дрона, 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 5 крылатых ракет Искандер-К.

Силами ПВО обезврежено (сбито/локационно потеряно) 339 БпЛА, 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (еще 3 — локально потеряно) и 5 крылатых ракет Искандер-К.

Источник : Суспільне

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