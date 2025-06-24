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Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Карта боевых действий на 24 июня 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения.

Такие данные 24 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 24 июня 2025

Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025
Карта бойових дій на 24 червня 2025

Ситуация в Украине на 24 июня 2025

 

Потери РФ на 24 июня 2025

  • личного состава – около 1 013 700 (+1 200);
  • танков – 10 966 (+1);
  • боевых бронированных машин – 22 879 (+7);
  • артиллерийских систем – 29 511 (+21);
  • реактивных систем залпового огня – 1 424 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 188;
  • самолетов – 416;
  • вертолетов – 337;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 41 915 (+198);
  • крылатых ракет – 3 388 (+12);
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 961 (+100);
  • специальной техники – 3 920.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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