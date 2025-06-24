Карта боевых действий на 24 июня 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения.

Такие данные 24 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 24 июня 2025

Ситуация в Украине на 24 июня 2025 Потери РФ на 24 июня 2025

личного состава – около 1 013 700 (+1 200);

танков – 10 966 (+1);

боевых бронированных машин – 22 879 (+7);

артиллерийских систем – 29 511 (+21);

реактивных систем залпового огня – 1 424 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 188;

самолетов – 416;

вертолетов – 337;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 41 915 (+198);

крылатых ракет – 3 388 (+12);

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 52 961 (+100);

специальной техники – 3 920.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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