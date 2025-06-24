Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 24 июня 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения.
Такие данные 24 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 24 июня 2025
Ситуация в Украине на 24 июня 2025
Потери РФ на 24 июня 2025
- личного состава – около 1 013 700 (+1 200);
- танков – 10 966 (+1);
- боевых бронированных машин – 22 879 (+7);
- артиллерийских систем – 29 511 (+21);
- реактивных систем залпового огня – 1 424 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 188;
- самолетов – 416;
- вертолетов – 337;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 41 915 (+198);
- крылатых ракет – 3 388 (+12);
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 961 (+100);
- специальной техники – 3 920.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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