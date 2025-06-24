Мобилизация с 1 июля 2025 года: новые правила и список исключений

С 1 июля 2025 года в Украине вступают в силу обновленные положения законодательства о мобилизации. В новых правилах четко определено, кто из граждан не подлежит мобилизации и какие существуют основания для освобождения от призыва.

Факты ICTV разобрались, кто не подлежит мобилизации с июля, какие документы нужны для получения отсрочки и какие категории граждан утратили право на освобождение от призыва.

Кого освободили от мобилизации: полный список

Закон О воинской обязанности и военной службе регламентирует учет, прохождение и увольнение с военной службы в мирное время.

Сейчас смотрят

Закон О мобилизационной подготовке и мобилизации — порядок мобилизации, права и обязанности граждан и основания для освобождения от мобилизации.

В последнем законе определено, кого не могут мобилизовать ни при каких условиях, а кого могут призвать позже — после прекращения действующего основания для отсрочки.

Не подлежат мобилизации — лица, имеющие законодательные гарантии освобождения.

Временно не подлежат мобилизации — граждане, которые могут быть мобилизованы в будущем, если теряют право на отсрочку.

Если гражданин уже находится на военной службе, он обязан выполнять приказы командования. Увольнение возможно только на условиях, предусмотренных законом.

Если же лицо только стоит на воинском учете, оно обязано являться по вызову ТЦК и предоставлять документы, подтверждающие основания для отсрочки.

К категории лиц, не подлежащих мобилизации, относятся:

забронированные органами власти или предприятиями специалисты;

лица с инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья;

родители трех и более детей до 18 лет;

одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;

лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью или тяжелой болезнью;

опекуны детей-сирот или лишенных родительской опеки;

лица, ухаживающие за родственниками или родственниками с инвалидностью;

один из супругов военнослужащего, если есть несовершеннолетние дети;

народные депутаты Украины и АР Крым;

работники сектора обороны и государственной безопасности.

Что нужно для получения отсрочки: перечень документов

Чтобы получить отсрочку, нужно предоставить в территориальный центр комплект документов, подтверждающих право на освобождение от мобилизации. Без подтверждения отсрочка не предоставляется.

К таким документам относятся:

медицинские заключения и справки;

решения судов;

выписки из государственных реестров;

другие документы, предусмотренные законодательством.

Кто потерял право на отсрочку в 2025 году

С обновлением законодательства определенные категории граждан больше не имеют права на отсрочку. А именно:

студенты, которые во второй раз получают тот же уровень образования;

мужчины в возрасте 25+ (в связи со снижением призывного возраста);

многодетные родители, имеющие задолженность по алиментам;

лица, ухаживающие за родителями супругов с инвалидностью;

сводные братья погибших военных;

сотрудники предприятий Минобороны.

Обновленное законодательство о мобилизации в Украине вступает в силу с 1 июля 2025 года. Власти уточнили юридические основания для освобождения от призыва и расширили перечень исключений. Часть украинцев потеряла право на отсрочку. Во избежание призыва необходимо своевременно подать подтверждающие документы в ТЦК.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.