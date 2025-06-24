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В Шевченковском районе Киева во время атаки 23 июня погибли 9 человек – МВД

Атака у Шевченківському районі Києва
Фото: Офис генпрокурора

В Шевченковском районе Киева, куда ночью 23 июня попала российская ракета, завершили поисково-спасательные работы.

В результате атаки РФ погибли 9 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Ночная атака на Киев 23 июня

На месте вражеского удара в Шевченковском районе столицы продолжаются аварийно-восстановительные работы — специалисты демонтируют опасные конструкции.

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— Спасибо спасателям, полицейским, медикам, коммунальщикам — всем, кто работал безостановочно с первых минут. В такие моменты каждая минута — это борьба за жизнь. Мы документируем каждый факт военного преступления России. И работаем над тем, чтобы виновные понесли наказание, — подчеркнул Клименко.

Ночью 23 июня Россия атаковала Киев дронами и ракетами. В результате взрывов зафиксированы повреждения в шести районах столицы.

В Шевченковском районе ударом ракеты был полностью разрушен подъезд жилой пятиэтажки — с крыши до первого этажа.

Более 30 поврежденных объектов, из которых 27 — жилые дома, три учебных заведения, почти 40 автомобилей. В соседних зданиях выбиты окна и повреждены фасады.

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