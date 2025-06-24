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Потери РФ на 24 июня: уничтожено 1200 оккупантов и сотню единиц автотехники

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 24 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 200 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 217-е сутки полномасштабной войны превысили 1,013 млн.

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Потери РФ на 24 июня 2025 года

  • личного состава – около 1 013 700 (+1 200);
  • танков – 10 966 (+1);
  • боевых бронированных машин – 22 879 (+7);
  • артиллерийских систем – 29 511 (+21);
  • реактивных систем залпового огня – 1 424 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 188;
  • самолетов – 416;
  • вертолетов – 337;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 41 915 (+198);
  • крылатых ракет – 3 388 (+12);
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 961 (+100);
  • специальной техники – 3 920.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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