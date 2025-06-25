Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Марина Терюханова, редактор ленты
4 мин.

Рейтинговые списки поступающих в 2025 году: как узнать, рекомендованы ли вы к зачислению

рейтингові списки вступників у 2025 році,
Фото: Pexels

Будущие студенты, которые подали заявления для поступления в учреждения высшего образования в 2025 году, смогут увидеть результаты уже в начале августа.

Когда появятся рейтинговые списки абитуриентов в 2025 году и где их найти, читайте в нашем материале.

Результаты поступления 2025: когда появятся списки на бюджет

Согласно официальному графику, рейтинговые списки абитуриентов в 2025 году, претендующих на бюджет, обнародуют через пять дней после завершения подачи заявлений.

Сейчас смотрят

Процедура публикации результатов будет происходить поэтапно. Ключевые даты для бюджетной и контрактной форм обучения предусмотрены в условиях приема:

  • до 6 августа — обнародование рейтинговых списков с пометкой “Рекомендовано к зачислению”;
  • до 9 августа — подача оригиналов документов и подтверждение намерения учиться;
  • до 11 августа — официальное зачисление на бюджетную форму и выдача приказов;
  • до 18 августа — перевод льготных категорий на свободные бюджетные места;
  • до 30 августа — завершение зачисления на контракт.

Эти даты могут уточняться, поэтому поступающим стоит регулярно проверять информацию в личном кабинете.

Где можно посмотреть результаты и рейтинговые списки абитуриентов в 2025 году

Ознакомиться с результатами поступления можно такими способами:

  • в электронном кабинете абитуриента;
  • на официальном сайте выбранного ЗВО — обычно дублируется список рекомендованных;
  • в приемной комиссии университета — для очного ознакомления;
  • через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

В рейтинговом списке абитуриентов будет указано:

  • фамилия и инициалы абитуриента;
  • конкурсный балл;
  • специальность и выбранный университет;
  • форма финансирования (бюджет или контракт).

Какой статус появится в личном кабинете

После рейтингового отбора поступающих на бюджет в 2025 году в кабинете появится отметка “Рекомендовано к зачислению” (на бюджет). Это означает, что абитуриент получил право быть зачисленным за средства государства или региона.

Чтобы стать студентом, нужно подтвердить намерение учиться — через электронный кабинет или непосредственно в приемной комиссии. Стоит подать оригиналы документов (паспорт, аттестат, сертификаты и т.д.) и подписать договор на обучение.

После выполнения этих шагов абитуриента официально зачислят, и статус в кабинете изменится на “Включен в приказ”.

Читайте также
Когда будут известны результаты НМТ в 2025 году: дата
коли будуть результати нмт 2025

Источник: УЦОЯО

Связанные темы:

Вступна кампаніяОбразование в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь