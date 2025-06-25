Рейтинговые списки поступающих в 2025 году: как узнать, рекомендованы ли вы к зачислению
Будущие студенты, которые подали заявления для поступления в учреждения высшего образования в 2025 году, смогут увидеть результаты уже в начале августа.
Когда появятся рейтинговые списки абитуриентов в 2025 году и где их найти, читайте в нашем материале.
Результаты поступления 2025: когда появятся списки на бюджет
Согласно официальному графику, рейтинговые списки абитуриентов в 2025 году, претендующих на бюджет, обнародуют через пять дней после завершения подачи заявлений.
Процедура публикации результатов будет происходить поэтапно. Ключевые даты для бюджетной и контрактной форм обучения предусмотрены в условиях приема:
- до 6 августа — обнародование рейтинговых списков с пометкой “Рекомендовано к зачислению”;
- до 9 августа — подача оригиналов документов и подтверждение намерения учиться;
- до 11 августа — официальное зачисление на бюджетную форму и выдача приказов;
- до 18 августа — перевод льготных категорий на свободные бюджетные места;
- до 30 августа — завершение зачисления на контракт.
Эти даты могут уточняться, поэтому поступающим стоит регулярно проверять информацию в личном кабинете.
Где можно посмотреть результаты и рейтинговые списки абитуриентов в 2025 году
Ознакомиться с результатами поступления можно такими способами:
- в электронном кабинете абитуриента;
- на официальном сайте выбранного ЗВО — обычно дублируется список рекомендованных;
- в приемной комиссии университета — для очного ознакомления;
- через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).
В рейтинговом списке абитуриентов будет указано:
- фамилия и инициалы абитуриента;
- конкурсный балл;
- специальность и выбранный университет;
- форма финансирования (бюджет или контракт).
Какой статус появится в личном кабинете
После рейтингового отбора поступающих на бюджет в 2025 году в кабинете появится отметка “Рекомендовано к зачислению” (на бюджет). Это означает, что абитуриент получил право быть зачисленным за средства государства или региона.
Чтобы стать студентом, нужно подтвердить намерение учиться — через электронный кабинет или непосредственно в приемной комиссии. Стоит подать оригиналы документов (паспорт, аттестат, сертификаты и т.д.) и подписать договор на обучение.
После выполнения этих шагов абитуриента официально зачислят, и статус в кабинете изменится на “Включен в приказ”.