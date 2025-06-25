СБУ заочно объявила подозрение инженеру-предателю, который разрабатывал ракеты в РФ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в государственной измене инженеру Олегу Борсуку, который после бегства в Россию стал главным разработчиком спутниковой навигации для ракетного вооружения оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В чем обвиняют Олега Борсука

61-летнего Олега Борсука обвиняют по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

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По данным спецслужбы, Борсук руководит разработкой и модернизацией навигационных систем GPS/GLONASS для крылатых и баллистических ракет, которыми россияне атакуют украинские объекты.

Только в 2023 году под руководством Борсука изготовили почти 3200 спутниковых блоков.

Их устанавливали, в частности, на оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер.

Оккупанты используют это оборудование для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

В частности, системы наведения, разработанные под руководством предателя, установлены также на ракетах Х-101, Х-59 и Калибр.

Борсук ранее возглавлял лабораторию на одном из оборонных заводов Черкасской области. В 2009 году он уволился и уехал в Россию.

В Москве украинец согласился занять должность заместителя генерального директора конструкторского бюро Навис — ведущей компании российского военно-промышленного комплекса.

Ранее СБУ заочно объявила о подозрениях трем военным РФ. Их обвиняют в жестоких убийствах и пытках мирного населения во время временной оккупации Киевской области.

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