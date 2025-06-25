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Потери врага на 25 июня: ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 58 артсистем

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 25 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских захватчиков.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 218-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 014 650 человек.

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Потери РФ на 25 июня 2025 года

  • личного состава – около 1 014 650 (+950) человек;
  • танков – 10 967 (+1);
  • боевых бронированных машин – 22 885 (+6);
  • артиллерийских систем – 29 569 (+58);
  • РСЗО – 1 425 (+1);
  • средств ПВО – 1 188;
  • самолетов – 416;
  • вертолетов – 337;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 046 (+131);
  • крылатых ракет – 3 388;
  • кораблей / катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 084 (+123);
  • специальной техники – 3 920.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 218-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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