Потери врага на 25 июня: ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 58 артсистем

Потери врага на 25 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских захватчиков.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 218-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 014 650 человек.

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Потери РФ на 25 июня 2025 года

личного состава – около 1 014 650 (+950) человек;

танков – 10 967 (+1);

боевых бронированных машин – 22 885 (+6);

артиллерийских систем – 29 569 (+58);

РСЗО – 1 425 (+1);

средств ПВО – 1 188;

самолетов – 416;

вертолетов – 337;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 046 (+131);

крылатых ракет – 3 388;

кораблей / катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 53 084 (+123);

специальной техники – 3 920.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 218-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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