Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Потери врага на 25 июня: ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 58 артсистем
Потери врага на 25 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских захватчиков.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 218-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 014 650 человек.
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Потери РФ на 25 июня 2025 года
- личного состава – около 1 014 650 (+950) человек;
- танков – 10 967 (+1);
- боевых бронированных машин – 22 885 (+6);
- артиллерийских систем – 29 569 (+58);
- РСЗО – 1 425 (+1);
- средств ПВО – 1 188;
- самолетов – 416;
- вертолетов – 337;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 046 (+131);
- крылатых ракет – 3 388;
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 084 (+123);
- специальной техники – 3 920.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 218-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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