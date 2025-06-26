Будет ли действовать отсрочка от мобилизации с 1 июля 2025 года: объясняет эксперт
В Украине продолжается военное положение, и вопросы мобилизации сейчас актуальны для украинцев. Кроме того, законодательство постоянно меняется, поэтому важно знать, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в июле 2025 года — подробнее читайте в материале.
Отсрочка от мобилизации с 1 июля: предусмотрены ли изменения
Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии Фактам ICTV рассказала, что существенных изменений в правилах воинского учета или мобилизации с 1 июля не предусмотрено.
— Сейчас под мобилизацию подпадают лица в возрасте от 25 до 60 лет, лица в возрасте от 18 до 24 лет включительно могут быть приняты или призваны на службу только добровольно, — отметила эксперт.
Однако на рассмотрении находятся законопроекты о возможности бронирования людей с необновленными данными или с нарушениями правил воинского учета, возможности выезда за границу, а также лиц в возрасте от 18 до 24 лет включительно.
Также актуальным является вопрос о мобилизации женщин, но и в данном случае из официальных источников отсутствует информация об обязательной мобилизации женщин, подпадающих под обязательный учет, в первую очередь медицинских специальностей.
— Таким образом, можно сделать вывод, что законодатели работают над совершенствованием процедур мобилизации, учета и связанных с этим вопросов, однако кардинальных изменений пока не ожидается. Отсрочка от мобилизации с 1 июля 2025 года будет предоставляться по тем же правилам, что и раньше, — говорит Елена Воронкова.
Отсрочка от мобилизации с 1 июля: кто освобождается от призыва
Главным нормативным документом, определяющим порядок предоставления отсрочек от мобилизации, является статья 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. В 2025 году был введен ряд изменений в действующее законодательство.
В частности:
- Автоматическое продление отсрочек. Постановление КМУ №1558 от 31 декабря 2024 года предусматривает, что все предоставленные ранее отсрочки действуют и в дальнейшем, если основания для предоставления остаются актуальными. Проверка происходит через Единый государственный реестр призывников с использованием сведений из смежных государственных баз.
- Изменения для педагогов и студентов. Согласно тому же постановлению, больше не нужно ежеквартально подтверждать студенческий статус в территориальных центрах комплектования. Необходимая информация автоматически сверяется через базу ЕДЕБО.
- Новые условия бронирования работников. Постановление №1332 от 22 ноября 2024 года ограничивает срок действия отсрочек, оформленных через Минэкономики или приложение Дія. Работодатели, которые хотят сохранить бронирование, должны были до 28 февраля 2025 года подтвердить статус критически важного предприятия.
- Отсрочка для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью. В 2025 году уточнили, что такое право предоставляется только при отсутствии других трудоспособных лиц, способных обеспечить уход. Это касается как родственников самого военнообязанного, так и родственников супругов.
- Произошли изменения для работников образования и студентов. Закон, принятый 4 апреля 2025 года, предоставил право на отсрочку педагогам, которые по состоянию на 1 января работают в вузах или внешкольных учреждениях и проводят занятия в кружках или дополнительных группах. Мужчины в возрасте от 25 лет, которые повторно обучаются на той же или более низкой образовательной ступени, утратили это право.
Кому предоставляется отсрочка от мобилизации с 1 июля 2025 года
От мобилизации освобождаются или могут получить отсрочку следующие категории граждан:
- лица, зарезервированные государственными структурами — министерствами, местными органами власти, а также предприятиями, организациями или учреждениями;
- граждане, признанные непригодными или временно непригодными к службе по медицинским показаниям, а также люди с инвалидностью;
- женщины и мужчины, содержащие троих и более несовершеннолетних детей;
- одинокие матери или отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка или нескольких детей до 18 лет;
- люди (включая опекунов), которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью или совершеннолетним человеком с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями;
- опекуны детей-сирот или оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет;
- лица, обеспечивающие постоянный уход за больным членом семьи (мужем, женой, ребенком или родителями);
- граждане, у которых муж, жена, мать или отец имеют статус человека с инвалидностью;
- лица, которые являются опекунами или обеспечивают уход за человеком с инвалидностью на постоянной основе;
- отцы или матери несовершеннолетних детей, один из которых в настоящее время проходит службу в ВСУ;
- народные депутаты Украины или Автономной Республики Крым;
- работники Вооруженных Сил Украины, а также сотрудники предприятий, учреждений и организаций, подчиненных Минобороны, и представители сектора безопасности (Нацгвардии, СБУ, полиции, НАБУ и т.д.).