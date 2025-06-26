События ночи 26 июня: атака дронов на Москву и Спецтрибунал для РФ
Ночью 26 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. На “бабвовну” из-за дронов жаловались и в Москве.
А перед этим в Страсбурге президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали историческое соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 26 июня — в подборке Фактов ICTV.
- Атака дронов на Украину
- Взрывы в Херсонской области
- Атака дронов на Москву
- Соглашение о Спецтрибунале для РФ
Атака дронов на Украину
Ночью российские дроны в очередной раз атаковали Украину — преимущественно с восточного направления и акватории Черного моря, в частности в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.
Местные ОВА по состоянию на утро не сообщали о возможных последствиях.
Однако Военно-мовские силы ВСУ отчитались об уничтожении трех дронов-камикадзе типа Шахед.
Взрывы в Херсонской области
После полуночи российская авиация сбросила КАБы на дома в Таврическом Белозерского района Херсонской области.
Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, бомбы попали по жилой застройке.
В результате удара пострадал 34-летний мужчина. У него — минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и осколочное ранение бедра.
Сначала врачи оценивали состояние пострадавшего как средней тяжести. Однако впоследствии стало известно, что ранения оказались несовместимыми с жизнью — мужчина умер.
Атака дронов на Москву
В столице страны-агрессора и в Подмосковье сегодня ночью жаловались на взрывы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сначала заявил о якобы сбитии одного БпЛА и работе экстренных служб на месте падения его обломков, а затем — еще одного, но уже над Московским регионом.
В это время в московском аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Соглашение о Спецтрибунале для РФ
Поздно вечером 25 июня президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии РФ против Украины.
Это позволит привлечь к ответственности тех, кто развязал войну против Украины в нарушение Устава ООН.
По словам Зеленского, другие институты, даже международные, не имеют для этого необходимых инструментов, “и мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию, и мы должны сделать это вместе во всей Европе”.
— Гаага ждет виновников. Ответственность должна быть. Спасибо за то, что Совет Европы взял на себя лидерство в этом процессе. Справедливость обязательно будет восстановлена, — подчеркнул глава государства.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.