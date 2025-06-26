События ночи 26 июня: атака дронов на Москву и Спецтрибунал для РФ

Ночью 26 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. На “бабвовну” из-за дронов жаловались и в Москве.

А перед этим в Страсбурге президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали историческое соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 26 июня — в подборке Фактов ICTV.

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Атака дронов на Украину

Ночью российские дроны в очередной раз атаковали Украину — преимущественно с восточного направления и акватории Черного моря, в частности в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.

Местные ОВА по состоянию на утро не сообщали о возможных последствиях.

Однако Военно-мовские силы ВСУ отчитались об уничтожении трех дронов-камикадзе типа Шахед.

Взрывы в Херсонской области

После полуночи российская авиация сбросила КАБы на дома в Таврическом Белозерского района Херсонской области.

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, бомбы попали по жилой застройке.

В результате удара пострадал 34-летний мужчина. У него — минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и осколочное ранение бедра.

Сначала врачи оценивали состояние пострадавшего как средней тяжести. Однако впоследствии стало известно, что ранения оказались несовместимыми с жизнью — мужчина умер.

Атака дронов на Москву

В столице страны-агрессора и в Подмосковье сегодня ночью жаловались на взрывы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сначала заявил о якобы сбитии одного БпЛА и работе экстренных служб на месте падения его обломков, а затем — еще одного, но уже над Московским регионом.

В это время в московском аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Соглашение о Спецтрибунале для РФ

Поздно вечером 25 июня президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии РФ против Украины.

Это позволит привлечь к ответственности тех, кто развязал войну против Украины в нарушение Устава ООН.

По словам Зеленского, другие институты, даже международные, не имеют для этого необходимых инструментов, “и мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию, и мы должны сделать это вместе во всей Европе”.

— Гаага ждет виновников. Ответственность должна быть. Спасибо за то, что Совет Европы взял на себя лидерство в этом процессе. Справедливость обязательно будет восстановлена, — подчеркнул глава государства.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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