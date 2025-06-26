Погода в Виннице на 10 дней — чем удивит июнь на финише

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 26 июня атмосферные фронты с северо-запада и запада продолжат продвигаться по территории Украины, вызывая неустойчивую синоптическую ситуацию.

О погоде в Виннице на 10 дней читайте в нашем материале.

26 июня по всей Украине ожидаются колебания атмосферного давления, влажности и температуры, а также кратковременные дожди в большинстве регионов, местами с грозами.

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В северных областях сохранится прохладная погода, тогда как на остальной территории будет царить по-летнему мягкий температурный режим, теплее всего будет на Юге и на Закарпатье.

Ветер переменного направления: с юго-западного постепенно будет меняться на северо-западный. 26 июня на левобережье возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

26 июня днем ожидается 22-28 °C, в южных регионах и на Закарпатье — до 27-33 °C, в то же время в северных областях, а также на Волыни и Ровенщине будет несколько прохладнее — 19-25 °C.

Погода в Виннице 26 и 27 июня

Синоптик Винницкого областного центра по гидрометеорологии Ольга Гордило рассказала, какой будет погода в Виннице.

Погоду 26 и 27 июня в Виннице будет определять прохождение атмосферных фронтов. Поэтому 27 июня возможны кратковременные дожди, а также грозы.

В четверг, 26 июня, погода будет иметь антициклональный характер, прогнозируется без осадков. Температура днем составит +24…+26 °C, переменная облачность, без осадков. Винницкий областной центр гидрометеорологии предупреждает, что 26 июня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а уровень опасности — желтый.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли.

В пятницу, 27 июня, температура ночью составит +13…+15 °C, переменная облачность. Днем ожидаем повышение температуры — +25…+30 °C, возможны кратковременные дожди и грозы.

Прогноз погоды в Виннице на выходные

В субботу, 28 июня, ночью температура будет на уровне +15…+17 °C, облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный небольшой дождь. Днем температура составит +21…+23 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 29 июня, температура воздуха днем составит +23…+25 °C, облачно с прояснениями и без осадков.

Консультативный прогноз погоды в Виннице на следующую неделю

В понедельник, 30 июня, температура днем составит +25…+27 °C, переменная облачность, без осадков.

Во вторник, 1 июля, температура днем составит +25…+27 °C, переменная облачность, без осадков.

Какая погода в Виннице — синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Винницкий областной центр по гидрометеорологии предупреждает, что 26-28 июня на территории области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности пятого класса.

Из-за относительно высоких температур и порывов ветра, а также при наличии открытого огня высока вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

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