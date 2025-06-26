Результаты будут через несколько месяцев: Минобороны о технологиях противодействия Шахедам
Украина работает над способами эффективного уничтожения вражеских дронов типа Шахед, которые Россия использует для ударов по нашей инфраструктуре.
Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Валерий Чуркин в интервью DOU.
Украина работает над способами борьбы с дронами
— Это одно из направлений, которое мы продвигаем. У нас есть и частные, и военные решения по противодействию. Есть успешные технологические кейсы. И вопрос в масштабировании и комплексном применении, — сказал Чуркин, отвечая на вопрос о том, насколько развиты украинские технологии противодействия дронам.
Ранее Украина сформировала мобильные огневые группы для противодействия дронам. Однако Россия усовершенствовала Шахеды.
— Шахеды — это большая проблема. И если они будут их более технологично накачивать, она станет еще больше. Не одна техническая команда в секторе безопасности и обороны, а также в частном секторе над этим работает, — отметил заместитель министра обороны.
По его словам, результаты масштабирования противодействия дронам “будут через несколько месяцев”, ведь другого выхода у страны нет.
Он подчеркнул, что для этого необходимо финансирование, которое значительно превышает миллионы гривен. Кроме того, важно, чтобы украинская промышленность могла производить это.
— У нас есть классные локальные продвижения, а нужен масштаб и одновременность. Если поэтапно, враг успеет изготовить противодействие, — рассказал Чуркин.