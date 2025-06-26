РФ атаковала Украину 41 дроном: сколько БПЛА удалось сбить

В ночь на 26 июня (с 22:00 25 июня) российский враг атаковал Украину 41 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений. Захватчики наносили удары из Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска и из Гвардейского, что на территории оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 26 июня

По данным военных, основное направление удара российских дронов – это прифронтовые районы Донецкой и Харьковской областей.

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По состоянию на 08:00 26 июня противовоздушная оборона обезвредила 24 вражеских дрона типа Shahed и беспилотники других типов на востоке, юге и севере Украины. Восемь БПЛА сбили огневыми средствами поражения, 16 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в семи локациях.

По данным оперативного командования Север, за прошедшие сутки над зоной ответственности ОТУ Сиверск наши защитники сбили два вражеских БПЛА.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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