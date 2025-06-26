Шмыгаль поручил перераспределить РЭБ в прифронтовые регионы
В прифронтовые регионы Украины перераспределят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы защитить местных жителей от постоянных атак ударными беспилотниками.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам выездного правительственного совещания в Херсонской области.
Как перераспределят РЭБ в прифронтовых регионах
По словам Шмыгаля, очень важно защитить население от постоянных атак дронов, запущенных российскими войсками.
Премьер-министр поставил задачу Министерству обороны и областной военной администрации (ОВА) обеспечить координацию с военными и оперативно перераспределить средства РЭБ в прифронтовые регионы.
Шмыгаль подчеркнул важность безопасности путей эвакуации для гражданского населения.
Кроме этого, премьер-министр анонсировал, что правительство направит на все проекты восстановления Херсонской области почти 6,3 млрд грн в 2025 году. В частности, в Посад-Покровском продолжается масштабное восстановление. По словам Шмыгаля, предусмотрено более 2,2 млрд грн на реализацию экспериментального проекта.