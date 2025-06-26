Шмыгаль поручил перераспределить РЭБ в прифронтовые регионы

В прифронтовые регионы Украины перераспределят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы защитить местных жителей от постоянных атак ударными беспилотниками.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам выездного правительственного совещания в Херсонской области.

Как перераспределят РЭБ в прифронтовых регионах

По словам Шмыгаля, очень важно защитить население от постоянных атак дронов, запущенных российскими войсками.

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Премьер-министр поставил задачу Министерству обороны и областной военной администрации (ОВА) обеспечить координацию с военными и оперативно перераспределить средства РЭБ в прифронтовые регионы.

Шмыгаль подчеркнул важность безопасности путей эвакуации для гражданского населения.

Кроме этого, премьер-министр анонсировал, что правительство направит на все проекты восстановления Херсонской области почти 6,3 млрд грн в 2025 году. В частности, в Посад-Покровском продолжается масштабное восстановление. По словам Шмыгаля, предусмотрено более 2,2 млрд грн на реализацию экспериментального проекта.

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