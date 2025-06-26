Территориальные амбиции Путина больше Украины: в ISW прокомментировали заявление Трампа

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия может иметь территориальные амбиции, выходящие за пределы территории Украины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) ранее заявляли, что Россия готовится к конфликту с НАТО и создает условия для оправдания будущей агрессии против бывших советских республик, не входящих в НАТО.

Заявление Трампа об амбициях Путина

Так, 25 июня во время саммита НАТО журналист спросил Дональда Трампа, имеет ли кремлевский диктатор Владимир Путин территориальные амбиции, выходящие за пределы Украины. На это Трамп ответил: Это возможно.

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Аналитики ISW ранее отмечали, что РФ готовит свою армию и общество к возможному будущему конфликту с НАТО после завершения войны в Украине.

Так, в России планируются военные реформы, интеграция ветеранов в местную, региональную и федеральную власть, а также пропаганда для оправдания будущей агрессии против НАТО.

Аналитики ISW отмечают, что Кремль использует ту же риторику, что и против Украины перед началом полномасштабной войны в 2022 году.

Россия активно использует концепцию «соотечественников за рубежом» — русскоязычного населения, которое якобы нужно защищать — это и будет одним из оправданий агрессии против бывших советских республик. Это касается Молдовы и стран Балтии.

Москва также продвигает свою концепцию “русского мира” — это идеологическая географическая концепция, которая включает все бывшие территории Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации. Путин неоднократно заявлял, что это якобы исторические территории России.

— Таким образом, заявления Дональда Трампа совпадают с оценкой ISW, что Россия имеет территориальные амбиции, выходящие за пределы территории Украины, и Москва будет продолжать реализовывать эти амбиции, пока Путин не будет вынужден пересмотреть свою теорию победы, — отметили в институте ISW.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, Россия не демонстрирует готовности двигаться вперед в мирных переговорах.

Источник : ISW

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