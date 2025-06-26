В Резерв+ произошел сбой: в Минобороны сообщили, когда заработает приложение

Утром 26 июня в мобильном приложении Резерв+ произошел технический сбой. Пользователи массово жалуются, что не могут войти в систему.

Сбой в приложении Резерв+ — что известно

В Министерстве обороны Украины подтвердили временные трудности в работе приложения Резерв+. По данным ведомства, специалисты уже работают над устранением технических проблем. Приложение Резерв+ должно заработать в течение нескольких часов.

В случае необходимости Минобороны советует воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа.

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— Сейчас наблюдаются технические перебои в работе приложения Резерв+. Наши специалисты уже работают над устранением проблемы — ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется. В случае необходимости советуем воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа, — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что Резерв+ — это мобильное приложение от Минобороны, разработанное для военнообязанных, призывников и резервистов. Там можно проверить свои учетные данные, подать заявление на смену места регистрации, обновить личную информацию.

Недавно стало известно, что в приложении Резерв+ позволят подписывать контракт с ВСУ. Функция должна заработать до конца 2025 года.

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