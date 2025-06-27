Могут ли мобилизовать опекуна лица с инвалидностью в Украине в 2025 году

Опека и попечительство, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины, предоставляются для защиты личных неимущественных и имущественных прав и интересов лиц, которые не способны в полной мере реализовывать свои права.

Это касается малолетних, несовершеннолетних, а также совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно выполнять свои обязанности и защищать свои интересы.

В Украине опекунство над лицом с инвалидностью устанавливается по решению суда.

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Если человек имеет физические недостатки и нуждается в постороннем уходе, можно оформить постоянный уход без судебного признания недееспособности.

Является ли опекунство основанием для отсрочки от призыва по мобилизации в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Могут ли мобилизовать опекуна человека с инвалидностью

Юристы Бесплатной правовой помощи в комментарии Фактам ICTV рассказали, что опекун лица, признанного судом недееспособным, не подлежит призыву на военную службу по мобилизации. Об этом свидетельствует пункт 10 части 1 статьи 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Лицо может быть признано недееспособным только по решению суда, если оно вследствие стойкого психического расстройства не способно себя обслуживать, осознавать значение своих действий или руководить ими.

Итак, отсрочка от армии по опекунству в 2025 году предоставляется военнообязанному только по решению суда. Также человеку, над которым установлено опекунство, должна быть установлена группа инвалидности.

Согласно законодательству, опекун лица с инвалидностью не подлежит мобилизации.

Однако, как отмечают юристы БПП, в законе не конкретизировано, какая именно должна быть группа инвалидности.

Итак, I, II и III группа инвалидности является достаточной для получения отсрочки от мобилизации.

Опекунство над человеком с инвалидностью: как оформить отсрочку при мобилизации

Чтобы оформить отсрочку от призыва по мобилизации, необходимо обратиться в ТЦК и СП с соответствующим заявлением и предоставить подтверждающие документы.

В частности понадобится:

решение суда, подтверждающее признание человека недееспособным и назначение военнообязанного его опекуном;

справка об установлении группы инвалидности.

Кому предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации

Итак, как уже выяснили, могут ли мобилизовать опекуна человека с инвалидностью — нет, не могут.

Согласно статье 23 вышеупомянутого закона о мобилизации, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации также предоставляется:

лицам, у которых муж или жена является человеком с инвалидностью I или II группы;

лицам, имеющим мужа или жену с инвалидностью III группы, если такая инвалидность связана с онкологическим заболеванием, потерей конечностей, кистей или стоп, одного из парных органов, или если у них диагностированы психические нарушения, ДЦП или другие формы паралича;

лицам, которые ухаживают за своим отцом или матерью, или родителями своего супруга, если они имеют инвалидность I или II группы и не имеют других законных содержателей, которые не являются военнообязанными (за исключением случаев, когда такие содержатели сами имеют инвалидность, нуждаются в уходе или находятся под стражей или отбывают наказание). Если таких людей нет, человек с инвалидностью I или II группы может выбрать одного военнообязанного человека, который будет осуществлять уход.

Получить отсрочку также могут члены семьи второй степени родства, которые постоянно ухаживают за человеком с инвалидностью I или II группы (не более одного человека), в случае, если нет родственников первой степени или если те сами нуждаются в уходе в соответствии с выводами врачебной комиссии или экспертной группы по оценке функционирования.

В случае отсутствия родственников первой и второй степеней эти положения могут применяться к членам семьи третьей степени родства.

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