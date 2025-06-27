Карта боевых действий на 27 июня 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 39 авиаударов, сбросив 68 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 796 дронов-камикадзе и осуществили 2752 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2025

Ситуация в Украине на 27 июня 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отразили 20 атак оккупантов. Еще одно боевое столкновение продолжается. Также противник нанес один авиаудар, сбросив при этом четыре КАБ, осуществил 171 обстрел, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Глубокое, Зибино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

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На Купянском направлении вражеские подразделения совершили семь штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Голубовки, Кондрашевки, Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, а также в направлениях Ольговки, Среднего, Колодязов, Зеленой Долины, Торского. Сейчас украинские защитники отражают четыре атаки противника.

На Северском направлении в настоящее время Силы обороны отражают две наступательные операции противника в направлениях Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении в настоящее время зафиксировано три боестолкновения, вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Маркового, Белой Горы и Бондарного.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Дачного, Щербановки, Александро-Калинового, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

Потери врага в войне на 27 июня 2027

личного состава – около 1 016 720 (+970) человек,

танков – 10969 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 22896 (+4) ед,

артиллерийских систем – 29 630 (+13) ед,

РСЗО – 1425 ед.,

средств ПВО – 1188 ед.

самолетов – 416 ед.

вертолетов – 337 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42240 (+87) ед.,

крылатых ракет – 3388 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 53 284 (+89) ед.,

специальной техники – 3921 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 220 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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