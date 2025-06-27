Командир батальона подозревается в присвоении 1 млн грн на фейковых боевых надбавках

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ сообщили о подозрении командиру батальона одной из воинских частей в Донецкой области, организовавшего незаконную выплату боевых надбавок на почти 1 млн грн.

Об этом сообщает ДБР.

Командир батальона в Донецкой области нанес госбюджету убытки на 1 млн грн

По данным следствия, в течение трех месяцев 2023 года трое военнослужащих батальона получали дополнительные денежные выплаты якобы за участие в боевых задачах на фронте, хотя фактически находились в тылу. Командир батальона лично издавал ложные документы, на основании которых производилось незаконное начисление вознаграждений.

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В результате таких действий государственный бюджет понес убытки на сумму около 1 млн грн.

Командир сообщен о подозрении в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо ложных документов, что привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают наказание до 6 лет заключения.

Процессуальное руководство осуществляет Луганская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

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