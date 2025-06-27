Самая большая область в Украине по площади и по населению: интересные факты

Украина — наша любимая Родина, поэтому хочется знать о ней все. Узнаем, какая самая большая область в Украине по площади и по плотности населения — читайте подробнее на Фактах ICTV.

Какая самая большая область в Украине

Украина — это государство Центрально-Восточной Европы. Она занимает юго-запад Восточноевропейской равнины, часть Карпат и Крымские горы. С севера на юг Украина простирается на 893 километра, с запада на восток — на 1316 километров. Границы нашей страны простираются на 6 500 км.

Территория состоит из 24 областей, Автономной Республики Крым и двух городов со специальным статусом — столицы Украины Киева и Севастополя.

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Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины часть украинских земель и Крым находятся под оккупацией, однако эти территории все равно юридически являются частью Украины и мы обязательно их вернем.

Какая самая большая область в Украине

В список областей Украины входят 25 административно-территориальных единиц. Самая большая область Украины — Одесская, ее площадь составляет 33 310 км2. Далее идет Днепропетровская область с площадью 31 914 км2 и Черниговская область с площадью 31 865 км2. Самая маленькая область по площади — Черновицкая — 8 097 км2.

Мы узнали какая самая большая область в Украине, а теперь давайте рассмотрим какую площадь имеют другие области Украины:

Харьковская область — 31 415 км2;

Житомирская область — 29 832 км2;

Полтавская область — 28 748 км2;

Херсонская область — 28 461 км2;

Киевская область — 28 131 км2;

Запорожская область — 27 180 км2;

Луганская область — 26 684 км2;

Донецкая область — 26 517 км2;

Винницкая область — 26 513 км2;

Автономная Республика Крым — 26 200 км2;

Николаевская область — 24 598 км2;

Кировоградская область — 24 588 км2;

Сумская область — 23 834 км2;

Львовская область — 21 833 км2;

Черкасская область — 20 900 км2;

Хмельницкая область — 20 645 км2;

Волынская область — 20 144 км2;

Ровенская область — 20 047 км2;

Ивано-Франковская область — 13 900 км2;

Тернопольская область — 13 823 км2;

Закарпатская область — 12 777 км2;

Черновицкая область — 8 097 км2;

город Севастополь — 864 км2;

город Киев — 839 км2.

Какая самая большая область в Украине по плотности населения

К сожалению, во время войны сказать точно о количестве населения в той или иной области Украины невозможно.

До войны в Украине по численности населения крупнейшими областями были:

Донецкая — 4343,9 тыс. человек;

Днепропетровская — 3292,4 тыс. человек;

Киевская — 2868,7 тыс. человек;

Харьковская — 2737,2 тыс. человек;

Львовская — 2538,4 тыс. человек;

Одесская — 2396,5 тыс. человек;

Луганская — 2239,5 тыс. человек;

В целом по состоянию на 2001 год (официальная перепись) население Украины составляло около 48,5 млн человек. Сейчас из-за военных действий, выезда людей за границу, оккупации и перемещения людей в безопасные города назвать точное количество людей в Украине невозможно.

Однако Международный валютный фонд представил данные о численности населения Украины и прогнозы на ближайшие годы. По оценке МВФ, в 2025 году в Украине проживает около 32,9 млн человек. Согласно даним после начала полномасштабной войны численность населения страны ежегодно уменьшается.

В частности, в 2021 году, накануне полномасштабного вторжения, в Украине проживало около 41 млн человек. В 2022 году эта цифра снизилась до 34,5 млн, в 2023 — до 34 млн, а в 2024 — до 33,3 млн человек.

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