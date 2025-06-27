Украина ввела санкции против 87 компаний и физлиц, поставлявших РФ детали для Шахедов

Президент Владимир Зеленский подписал указ №423/2025, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 27 июня о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Документ опубликован на сайте главы государства.

Новые санкции против пособников российского ВПК: Зеленский подписал указ

Санкции касаются физических и юридических лиц, деятельность которых создает угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Полный перечень подсанкционных лиц и компаний будет обнародован отдельно в качестве приложения к решению СНБО.

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Санкции введены против 87 субъектов – 52 физических лиц (граждане РФ) и 35 юридических лиц (налоговые резиденты РФ – 34, Китайской Народной Республики – 1).

Среди этих субъектов:

компании и их руководители, сотрудничающие с российскими промышленными предприятиями Особой экономической зоны промышленно-производственного типа Алабуга и поставляющие компоненты, оборудование и материалы для производства Шахедов;

поставщики станков и другого оборудования для предприятий ВПК России.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Контроль за выполнением возложить на Секретаря СНБО, – говорится в указе.

Документ вступает в силу с момента его опубликования.

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