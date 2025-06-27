Как рассчитать налог на зарплату: пошаговая инструкция

Согласно действующему законодательству, все работодатели должны платить налоги, часть из которых удерживается из зарплат работников.

Факты ICTV узнавали, как рассчитать налог с заработной платы и может ли он уменьшаться.

Какой сейчас налог с зарплаты

Сейчас работодатели должны удерживать с любой заработной платы 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. То есть всего с зарплаты человека удерживается 23 %.

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Рассчитаем это на примере зарплаты в 10 000 грн.

Согласно расчету, 18% от НДФЛ составит 1 800 грн

5% военного сбора — 500 грн.

То есть если вычесть налог из заработной платы, то получим:

10 000 — 2 300 грн = 7 700 грн.

Это и будет зарплата, которую работник получит на руки.

Сейчас с минимальной зарплаты удерживается 1 440 грн налога на доходы физических лиц и 400 грн военного сбора. Поэтому работник с минимальной зарплатой на руки получит 6 160 грн (8 000 — 1 840 = 6 160 грн).

Может ли уменьшаться размер зарплатных налогов работников

Налог на зарплату будет меньше, если человек имеет право на налоговую социальную льготу. Эта льгота применяется в том случае, если размер дохода не превышает 4 240 грн. Тогда человек может платить меньшие налоги, ведь для него будет начислена налоговая социальная льгота.

Чтобы применяли эту социальную льготу при начислении заработной платы, нужно подать список документов работодателю. Эти документы должны подтверждать, что вы имеете право на льготу. Полный перечень документов указан в постановлении Кабмина № 1227.

Размер этой льготы составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, то есть 1 514 грн. Если человек получает зарплату 4 240 грн, то нужно от нее отнять 1 514 грн. Таким образом налог будет начисляться только на остаток, то есть на 2 726 грн.

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