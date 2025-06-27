Есть действительно хорошие решения – Зеленский о заседании Евросовета

По результатам заседания Европейского совета приняты хорошие решения относительно поддержки Украины в сфере безопасности и дальнейшего давления на Россию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о результатах заседания Европейского совета

Кроме того, Европейский совет высоко оценил внутреннюю трансформацию Украины, отметил президент.

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— Даже во время войны мы принимаем и реализуем решения, которые приближают нас ко вступлению в Евросоюз. Каждый объединенный сигнал поддержки Украины — это сигнал гарантии того, что у Европы есть нормальное будущее. Сейчас все зависит от нас, от единства государств — членов ЕС и всех стран, которые искренне стремятся к евроинтеграции, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейского совета Антониу Кошту и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за лидерство и поддержку Украины и подчеркнул, что Украина и ЕС защищают общие ценности и вместе борются за мир.

Также глава государства сообщил, что Украина должна имплементировать санкционные пакеты партнеров и в своей юрисдикции, а также реализовать украинские санкции против России в ключевых мировых юрисдикциях. Все это необходимо для завершения войны и реального мира.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Следующие шаги теперь за ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС согласовал пакет долгосрочной финансовой поддержки Украины в размере €30 млрд.

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