ЕС, трибунал и торговля: Зеленский о внешнеполитических результатах за неделю

Партнеры признают выполнение Украиной необходимых условий на пути к вступлению в ЕС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Доклад о результатах внешнеполитической работы за неделю. Есть ощутимые решения наших партнеров в поддержку Украины, прежде всего на уровне Евросоюза.

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Команды правительства и Офиса сегодня подытожили наше взаимодействие с Европой на уровне Европейского совета, Европейской комиссии и стран-членов, — написал он.

Путь Украины к вступлению в ЕС

Как отметил президент Украины, партнеры признают выполнение нашим государством необходимых условий на пути к вступлению — наш прогресс в подготовке к вступлению, необходимых реформах и имплементации европейских правил в Украине.

— Выполняем то, что обещали. Наша цель — быть готовыми уже в этом году к открытию всех переговорных кластеров и первого кластера — уже в июле. Важно, чтобы и наши партнеры в Европе были готовы к полному выполнению того, что обещается в отношениях с Украиной, — добавил он.

Кроме того, глава государства проинформировал о докладах относительно переговоров в сфере торговых отношений с ЕС. Сейчас идет работа на украинские национальные интересы и интерес укрепления всей Европы, подчеркнул Зеленский.

Кроме того, был доклад о реализации договоренностей по итогам визитов в Великобританию и Нидерланды.

— Отдельно обсудили имплементацию соглашения Украины и Совета Европы о создании трибунала по российской агрессии против Украины, — добавил он.

Зеленский поручил команде Офиса и Министерству иностранных дел сформировать четкий график практических шагов для создания трибунала — финализации необходимых договоренностей с партнерами, запуска института и обеспечения его реальной работы.

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