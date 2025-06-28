Цель в направлении Днепра выпустили, вероятно, из самолета Су-34 – Игнат

Российские военные запустили воздушную цель в направлении Днепра, вероятно, с самолета Су-34.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона Єдині новини.

С самолета Су-34 РФ запустила цель по Днепру

Игнат рассказал, что запуск воздушной цели зафиксировали с временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщили и в Воздушных силах ВСУ.

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— Это был самолет, вероятно, Су-34. Те самые самолеты, которые недавно были уничтожены Службой безопасности, о чем вчера сообщалось, — отметил он.

Запущенная воздушная цель пролетела более 100 километров, но до города Днепр не долетела примерно 15 километров. Ее сбили украинские силы противовоздушной обороны.

— Противовоздушная оборона ее перехватила, уничтожила. Сейчас уже специалисты будут устанавливать, какой тип цели был сбит, потому что сейчас точно сказать нельзя. Думаю, что специалисты попытаются, учитывая, что событие стало резонансным, установить, что это была за воздушная цель, — добавил Игнат.

Отметим, что глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал о сбивании новой бомбы-ракеты Гром-1.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также прокомментировал слухи о Гром-1.

— Как всегда, сначала в СМИ куча слухов о Гром-1, которая, по данным ОВА, летела по Днепру, куча страшилок, что долетит до Одессы, а оказывается ее сбили, она вообще сбивается, не является новейшей, и до Одессы не долетит. Но многие уже раздули, — написал он в Telegram.

Напомним, 28 июня в Днепре прогремел взрыв. В ВС предупреждали, что в направлении Днепропетровской области летит КАБ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Медиа Центр Украина

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