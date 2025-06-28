Киев накрыл сильный дождь с градом: последствия непогоды 28 июня

В субботу, 28 июня, Киев накрыл сильный дождь с градом и грозой. В некоторых районах города затопило улицы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Дождь в Киеве: последствия непогоды 28 июня

Сильный дождь начался в Киеве примерно в 16:00. В это время в соцсетях начали появляться видео и фото непогоды.

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Из-за сильного дождя значительно ухудшилась видимость. На одном из видео даже дома едва видны.



Местные каналы сообщают, что в некоторых районах Киева улицы подтопило. В частности, на улице Гарматной из-за сильного дождя якобы появился водопад.

В Укргидрометцентре предупреждали об опасных погодных явлениях в Киевской области и в столице.

— В ближайший час с удержанием до конца суток 28 июня и в течение суток 29 июня порывы ветра 15-18 м/с. I уровень опасности, желтый, — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать проблемы для движения транспорта.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что из-за непогоды в столице временно приспустят главный флаг Украины. Это необходимо для защиты стяга от возможных повреждений.

— Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий, — добавили в КГГА.

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