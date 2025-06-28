На аэродроме Кировское в Крыму уничтожены Панцирь-С1 и три вертолета – СБУ

Служба безопасности Украины в ночь с 27 на 28 июня провела очередную спецоперацию, атаковав дронами военный аэродром Кировское во временно оккупированном Крыму.

Аэродром Кировское подвергся атаке дронов

Украинская спецслужба нанесла удары по расположению авиационных сил противника, средствам ПВО, складам с боеприпасами, а также по вражеским разведывательным и ударным беспилотникам.

— Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1, — сообщили в СБУ.

На аэродроме ночью раздавались взрывы из-за детонации боеприпасов.

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В СБУ сообщили, что служба работает над ослаблением возможностей России наносить авиационно-бомбовые удары по Украине. Враг должен понимать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не в безопасности ни на передовой, ни на временно захваченных территориях, ни в глубине собственного тыла.

Ранее сообщалось, что 28 июня в период с 02:50 до 03:02 прозвучала серия взрывов в районе аэродрома Кировское. Спутники NASA зафиксировали сильные пожары.

Источник : СБУ

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