Разделяю вашу боль: Папа Лев XIV обратился к украинцам на украинском языке – реакция Зеленского

Папа Римский Лев XIV опубликовал пост на украинском языке со словами поддержки для украинцев.

Сообщения на украинском и английском языках были опубликованы в социальной сети X.

Папа Римский Лев поддержал Украину

Папа Римский Лев заявил, что разделяет боль украинского народа за пленных и погибших в этой войне. Кстати, войну он назвал бессмысленной.

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— Хочу выразить свою близость к страдающей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны, — написал понтифик.

По его словам, на плечи народа Украины легло тяжелое испытание и стоит понимать, что последнее слово будет именно за Богом.

Папа Римский Лев XIV уверен, что жизнь победит смерть.

— Вера вашего народа сейчас подвергается тяжелому испытанию. Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам свою благодать, что он скажет последнее слово и жизнь победит смерть, — подчеркнул Папа Римский.

Реакция Зеленского на слова Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу Льва XIV за постоянные молитвы и сочувствие к Украине и украинскому народу.

Глава государства подчеркнул, что мы должны вместе остановить произвольную российскую агрессию и защитить невинные жизни. А еще Зеленский попросил Папу Римского помочь в возвращении пленных украинцев и незаконно вывезенных в РФ детей.

— Нужен справедливый мир. Также будем глубоко благодарны за вашу помощь в возвращении всех наших людей – взрослых и детей, – которых удерживают в российском плену против их воли, – написал президент.

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