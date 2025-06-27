Правительство запускает маркетплейс оружия для ВСУ: первыми будут FPV-дроны

Правительство приняло решение о запуске цифрового маркетплейса DOT-Chain Defence, который позволит военным самостоятельно заказывать вооружение в соответствии с их потребностями.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

В Украине запускают DOT-Chain Defence

Система DOT-Chain уже доказала свою эффективность в тыловом довольствии украинской армии и теперь масштабируется на оборонные закупки.

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Запуск DOT-Chain Defence намечен на июль. Военные смогут выбирать необходимый тип оружия, а система позволит значительно ускорить доставку. Финансирование и поставка вооружения обеспечит Агентство оборонных закупок.

На первом этапе военные смогут заказывать FPV-дроны. Впоследствии перечень расширится и будет включать в себя другие типы беспилотников, средства радиоэлектронной борьбы и роботизированные системы.

Напомним, Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны и миллионы дронов для бригад на фронте.

Министр обороны объявил амбициозную цель по оснащению украинских бригад дронами – несколько миллионов единиц в 2025 году.

Также анонсировал расширение системы DOT-Chain на закупку БПЛА.

Умеров подтвердил последовательность позиции Украины по мирному урегулированию.

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