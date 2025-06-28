Он меня ненавидит: Фицо исключил возможность встречи с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на возможность встречи между ним и Владимиром Зеленским, отметив, что она не имеет смысла, так как президент Украины его “ненавидит”.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Фицо о возможной встречи с Зеленским

Роберт Фицо подтвердил журналистам свою позицию относительно членства Украины в ЕС.

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— Членство Украины в ЕС приносит Словакии больше преимуществ, чем недостатков. Европейская перспектива — это выход из текущей ситуации для Украины, — говорит Фицо.

Однако он добавил, что не видит смысла встречаться с президентом Украины Зеленским.

— Моя встреча с президентом Зеленским не имеет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Я высказываю свои мысли вслух. Та и для меня важно общаться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Я не вижу никакой причины встречаться с президентом Украины, — сказал Роберт Фицо.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее представила предложение по 18-му пакету санкций ЕС против России. Она сообщила, что новые меры коснутся российских банков и энергетической сферы. В частности, речь идет о запрете на осуществление транзакций через газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2.

Однако понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна и Словакия решили не поддерживать новый план 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.

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