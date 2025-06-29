Карта боевых действий на 29 июня 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Такие данные 29 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Более подробную информацию о том, где идут бои в Украине и какова ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

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Карта боевых действий в Украине на 29 июня 2025 года

Ситуация в Украине на 29 июня 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 30 управляемых бомб, осуществил 373 обстрела, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого, Строевки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполевка, Грековка, Торское и в сторону Серебрянки и Григоровки.

На Северском направлении наши воины остановили 11 атак противника вблизи Григоровки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Проминь, Лысовка, Удачное, Котляровка, Орехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 20 атак в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия, Веселое, Новоселка и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Каменское.

Потери РФ на 29 июня 2025 года

личного состава – около 1 018 940 (+1 220) человек;

танков – 10 976 (+6);

боевых бронированных машин – 22 915 (+7);

артиллерийских систем – 29 689 (+24);

РСЗО – 1 425;

средства ПВО – 1 189;

самолетов – 420;

вертолетов – 337;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 426 24 (+147);

крылатые ракеты – 3 394;

корабли / катера – 28;

подводные лодки – 1;

автомобильная техника и автоцистерны – 53 508 (+93);

специальная техника – 3 921.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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