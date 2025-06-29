На Херсонщине ВСУ контролируют большинство днепровских островов — Волошин

Украинские военные контролируют большинство днепровских островов на Херсонщине и успешно отражают попытки российских захватчиков высадиться на них.

Об этом в эфире теремарафона Єдині новини сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

— Островная зона в подавляющем большинстве находится под контролем Сил обороны Украины. Противник несколько дней подряд пытался высадиться в южной зоне — там, где острова Нестрига, Козулиский, Забич, — рассказал он.

Враг осуществляет попытки не только высадиться но и, возможно, имеет цель захватить какой-то плацдарм. Однако все эти попытки безуспешными.

Сейчас смотрят

Ситуация возле Антоновских мостов

По словам Волошина, у Антоновских мостов, в нескольких километрах от островной зоны, РФ также пытается подойти к украинским позициям, однако Силы обороны уничтожают врага.

— Ну и основная задача, что сейчас враг делает — это пытается эвакуировать свои потери, пытается осуществить какое-то там хотя бы логистическое обеспечение своих подразделений, которые сейчас находятся на херсонском направлении, потому что Силы обороны Украины здесь им не дают действовать и воплощать свои планы в жизнь, — добавил Волошин.

Кроме того, Волошин рассказал, что противник для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты сосредотачивает определенное количество сил и средств на юге Украины.

— Он сосредотачивает немало такой пехоты, чтобы эти штурмовые действия продолжались постоянно, чтобы были штурмы высокой интенсивности. Кроме того, по данным нашей разведки, противник перебросил туда… дополнительный полк… Но я хочу вас заверить, что полк — это не очень много для того, чтобы проводить какие-то серьезные масштабные наступательные действия, — добавляет Волошин.

Он отмечает, что украинские военные способны уничтожить такое количество российских сил.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.