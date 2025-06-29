Украина дала четкий сигнал партнерам: Зеленский о выходе Украины из Оттавской конвенции

РФ никогда не была участницей Оттавской конвенции и чрезвычайно цинично использует противопехотные мины. В частности не только сейчас, в войне против Украины.

Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня же подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО Украины относительно Оттавской конвенции — это конвенция о запрете противопехотных мин. Россия никогда не была участницей этой конвенции и чрезвычайно цинично использует противопехотные мины. Причем не только сейчас, в войне против Украины, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это фирменный почерк российских убийц — уничтожать жизнь всеми методами, которые есть.

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— И химическое оружие, и баллистику, в частности ракеты средней дальности, также различные типы мин, в том числе противопехотные. К сожалению, так. Конечно, мы видим, как наши соседи в Европе реагируют на эту угрозу. Мы знаем также и сложности процедуры выхода, когда это осуществляется в условиях войны, — добавил глава государства.

Зеленский о выходе Украины из Оттавской конвенции

Как отметил президент, Украина делает этот политический шаг и дает таким образом сигнал всем нашим партнерам, на чем сосредотачиваться.

— Это касается всех стран, которые по периметру российских границ. Именно противопехотные мины являются инструментом, который очень часто не имеет альтернативы для обороны, — добавил он.

К тому же, Зеленский сообщил, что наши институты начали выполнять решение СНБО Украины по синхронизации санкций Европы и украинских санкций. Полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС — это теперь будут на 100% также санкции Украины.

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