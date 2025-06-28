Украинский воин, которого считали пропавшим без вести, отбивал позиции — Решетилова
Украинский военный, которого считали пропавшим без вести, был раненым, выходил с временно оккупированной территории и даже помогал отбивать позиции.
Историей украинского бойца поделилась уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.
Как раненый украинский воин отбивал позиции
По словам военного омбудсмена, еженедельно обрабатывается более сотни жалоб о нарушении прав украинских защитников.
Решетилова рассказала об особо тяжелых и впечатляющих случаях, с которыми уже ей пришлось работать.
— Были случаи, когда воинская часть считала бойца пропавшим без вести. А он выжил, раненый, выходил из оккупированной территории и даже помогал отбивать позиции, — поделилась Решетилова.
Она обратила внимание, что подобные истории с украинскими воинами вдохновляют работать еще больше.
Решетилова рассказала, что согласилась на должность военного омбудсмена, чтобы мотивировать людей оставаться или присоединяться к службе.
По ее мнению, если удастся вернуть мотивацию хотя бы нескольким военным в день — значит, день прожит не зря.
В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих — военным омбудсменом.
Ольга Решетилова рассказывала, с какими обращениями и жалобами к ней могут обращаться украинские защитники.