Потери врага на 29 июня: ВСУ уничтожили 1220 оккупантов и 24 артсистемы

Потери врага на 29 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 220 российских захватчиков.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 222-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 018 940 человек.

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Потери РФ на 29 июня 2025 года

личного состава – около 1 018 940 (+1 220) человек;

танков – 10 976 (+6);

боевых бронированных машин – 22 915 (+7);

артиллерийских систем – 29 689 (+24);

РСЗО – 1 425;

средств ПВО – 1 189;

самолетов – 420;

вертолетов – 337;

дронов оперативно-тактического уровня – 426 24 (+147);

крылатых ракет – 3 394;

кораблей / катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 53 508 (+93);

специальная техника – 3 921.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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