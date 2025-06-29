Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Потери врага на 29 июня: ВСУ уничтожили 1220 оккупантов и 24 артсистемы
Потери врага на 29 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 220 российских захватчиков.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 222-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 018 940 человек.
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Потери РФ на 29 июня 2025 года
- личного состава – около 1 018 940 (+1 220) человек;
- танков – 10 976 (+6);
- боевых бронированных машин – 22 915 (+7);
- артиллерийских систем – 29 689 (+24);
- РСЗО – 1 425;
- средств ПВО – 1 189;
- самолетов – 420;
- вертолетов – 337;
- дронов оперативно-тактического уровня – 426 24 (+147);
- крылатых ракет – 3 394;
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 508 (+93);
- специальная техника – 3 921.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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