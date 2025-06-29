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Потери врага на 29 июня: ВСУ уничтожили 1220 оккупантов и 24 артсистемы

танк
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 29 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 220 российских захватчиков.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 222-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 018 940 человек.

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Потери РФ на 29 июня 2025 года

  • личного состава – около 1 018 940 (+1 220) человек;
  • танков – 10 976 (+6);
  • боевых бронированных машин – 22 915 (+7);
  • артиллерийских систем – 29 689 (+24);
  • РСЗО – 1 425;
  • средств ПВО – 1 189;
  • самолетов – 420;
  • вертолетов – 337;
  • дронов оперативно-тактического уровня – 426 24 (+147);
  • крылатых ракет – 3 394;
  • кораблей / катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 508 (+93);
  • специальная техника – 3 921.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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