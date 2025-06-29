Гибель пилота F-16 Устименко: Зеленский поручил выяснить обстоятельства трагедии

Президент Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства, приведшие к гибели пилота F-16 Максима Устименко в ночь на 29 июня. Трагическое событие произошло во время массированной атаки РФ.

Зеленский отреагировал на гибель пилота F-16 Устименко

По словам главы государства, “почти всю ночь в Украине звучала тревога – в небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские Шахеды, и 60 ракет разных типов.

Россияне били по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадания и по жилому дому в Смеле, ранен ребенок. Экстренные службы работают везде, где необходимо”.

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— К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и побратимам, — написал Зеленский в Telegram.

Он поручил выяснить все обстоятельства гибели Устименко и выразил благодарность украинской авиации, которая героически защищает небо.

Президент привел статистику массированных атак РФ за последнюю неделю: в течение семи дней российские войска выпустили по Украине 114 ракет, более 1 270 ударных дронов и почти 1 100 управляемых авиационных бомб.

Напомним, сегодня утром в Воздушных Силах сообщили, что во время отражения массированной воздушной атаки со стороны РФ, в ночь на 29 июня, на истребителе F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения.

Пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отражения последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

Пилот отвел истребитель от населенного пункта, чтобы предотвратить возможные разрушения и жертвы среди мирного населения, но не успел катапультироваться и погиб.

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