Дрон Черника впервые атаковал Харьков — Терехов

На прошлой неделе РФ впервые применила дрон Черника для атаки по Харькову.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Дрон Черника: что о нем известно

По его словам, за последнюю неделю Харьков пережил 16 вражеских атак: чаще всего оккупанты бил Шахедами, однако также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар Черникой — дроном нового типа.

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— Этот дрон похож по мощности боевой части на Молнию, но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе, — пояснил Терехов.

По информации из открытых источников, дрон Черника известен своей дешевизной, имеет функцию донаведения на цель и боевую часть 3,5 кг.

Летит на крейсерской скорости 75 км/ч и может преодолеть расстояние до 80 км на высоте не более 1,5 км.

Мэр Харькова рассказал, что за последние семь дней взрывы раздавались в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах города — повреждены жилые дома и гражданские предприятия.

В результате атак пострадали четыре человека, среди которых — ребенок, однако, к счастью, обошлось без жертв.

Накануне Терехов сообщил, что в ночь на 29 июня оккупанты атаковали Харьков дроном типа Молния.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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