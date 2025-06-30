Говорили об IRIS-T и совместном производстве оружия: Зеленский о встрече с Вадефулем

Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней встрече с главой Министерства иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем обсудили возможность поставки дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Встреча Зеленского и Вадефуля: что обсуждали

Так, глава государства поблагодарил канцлера и народ Германии за поддержку украинцев. По словам Зеленского, именно Германия среди европейских государств оказывает Украине наибольшую поддержку.

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— И после увеличения в этом году это будет в пределах 9 миллиардов евро. Это очень ощутимая помощь, — отметил Владимир Зеленский.

Президент и министр согласились, что необходимо увеличить давление на Россию, чтобы принудить ее к мирным переговорам. Для этого нужны жесткие санкции против энергетического и банковского секторов, теневого флота танкеров и снижение предельной цены на нефть.

— Мы принимаем соответствующие меры. 18-й санкционный пакет – пример этого. Мы хотим убедить всех европейских партнеров, чтобы этот пакет был эффективным. И наших американских коллег также – чтобы Соединенные Штаты приняли необходимые меры, – отметил Йоганн Вадефуль.

Также Зеленский и Вадефуль обсудили укрепление украинской ПВО и то, что Германия готова делать больше. Речь шла о возможности поставки в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T, а также о финансировании производства в Украине дронов-перехватчиков.

Встреча Зеленского с руководителями немецких компаний

Также на встрече с Зеленским присутствовали руководители пяти немецких оборонных компаний.

В фокусе было обсуждение украинско-немецкого производства оружия.

— Это важное партнерство для нас. Мы будем развивать соответствующий милитари-хаб и в Украине, и не только, — отметил президент Владимир Зеленский.

Также на встрече с немецкой делегацией говорили о переговорном процессе по вступлению Украины в Евросоюз и важности членства нашего государства в НАТО.

Источник : Офис президента

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