Денежная помощь от организаций и фондов в июле: кому, сколько и как получить

В июле 2025 года украинцы, пострадавшие в результате полномасштабной войны, могут получить денежную помощь от ряда международных организаций, благотворительных фондов и государственных партнеров.

Кабмин принял решение, которое расширяет возможности для предоставления денежной помощи жителям территорий, которые находятся под временной оккупацией, были деоккупированы или находятся в зоне активных боевых действий.

Помощь предоставляется в рамках реализации социального проекта, осуществляемого Министерством социальной политики при поддержке Министерства цифровой трансформации и Программы развития ООН.

Сейчас смотрят

Основой для предоставления выплат является постановление Кабинета министров №457 от 16 апреля 2022 года.

Кто имеет право на денежную помощь и что для этого нужно

Выплаты осуществляются международными организациями в сотрудничестве с украинскими органами власти. Помощь предоставляется названным категориям населения, в соответствии с условиями меморандумов, заключенных между Минсоцполитики и международными партнерами.

Речь идет прежде всего о внутренне перемещенных лицах, людях с инвалидностью, многодетных семьях, пенсионерах, лицах, потерявших жилье или проживающих в зонах активных боевых действий.

Приоритет отдается малообеспеченным слоям населения, одиноким пожилым людям, семьям с детьми с инвалидностью, женщинам, воспитывающим детей без поддержки, а также семьям, которые не имеют возможности обеспечить себя базовыми потребностями.

Чтобы получить выплаты от международных организаций, необходимо подать заявку на платформе еДопомога и предоставить необходимые документы.

Как подать заявку

Чтобы получить помощь, нужно заполнить заявку на платформе єДопомога или пройти верификацию через местные пункты мобильных групп. Подать данные могут и социальные работники, если речь идет о маломобильных слоях населения.

Какие документы нужны

паспорт или ID-карта (или другой документ);

ИНН (РНОКПП);

свидетельства о рождении детей;

фактический и зарегистрированный адрес проживания;

IBAN (банковский счет);

номер телефона.

Как выплачивают средства

После проверки данных платформа єДопомога передает заявки в Минсоцполитики. Министерство передает проверенные списки международным организациям, которые сами принимают решение о предоставлении помощи, в соответствии со своими критериями.

Выплата средств осуществляется через:

банковский счет (IBAN),

почтовые переводы (Укрпочта),

другие сервисы по выбору организации.

Когда ждать денег

Сроки зависят от конкретной организации. После принятия положительного решения вам придет смс-сообщение или другая форма информирования. Также статус заявки можно самостоятельно проверить на платформе єДопомога.

Помощь от ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН предоставляет денежную поддержку многодетным семьям, которые имеют:

троих и более детей в возрасте до 18 лет, среди которых по крайней мере один ребенок не достиг трех лет;

двоих и более детей до 18 лет, среди которых есть хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Сумма помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи, но не более 33 300 грн в целом.

Срок выплат — один платеж за три месяца.

Помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)

Программа ориентирована на внутренне перемещенных лиц. Приоритет отдается пенсионерам, получающим пенсию менее 3 000 грн.

Помощь могут получить ВПЛ со всей Украины, но в первую очередь — жители Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Сумма выплат — 2 220 грн на каждого члена семьи.

Продолжительность — ежемесячно в течение трех месяцев.

Помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН)

Помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые были включены в базу данных Минсоцполитики. Приоритет — семьи из прифронтовых и деоккупированных регионов.

Сумма — 2 220 грн на каждого члена домохозяйства (не более чем для трех человек).

Продолжительность — ежемесячно в течение трех месяцев.

Помощь от МККК и ОККУ

Международный Комитет Красного Креста и Общество Красного Креста Украины помогают:

малообеспеченным семьям, в частности ВПЛ;

одиноким матерям;

получателям помощи в связи с беременностью и родами;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

неработающим пенсионерам без права на пенсию;

семьям, ухаживающим за больными детьми;

многодетным семьям.

Претендовать на помощь могут украинцы из всех регионов, приоритет — ВПЛ из пострадавших регионов.

Сумма — 2 500 грн на каждого получателя.

Срок — 1 месяц с возможностью дальнейшего продления.

Помощь от Red Rose CDS Limited (действует отдельно)

Оказывает поддержку ВПЛ, пенсионерам и лицам с инвалидностью. На пилотном этапе планируется охватить 40 тыс. человек в семи областях: Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Черновицкой.

Сумма — 2 220 грн на каждого члена семьи.

Продолжительность — ежемесячно в течение трех месяцев с потенциальным продлением.

Помощь от Международной организации по миграции (МОМ)

Программа ориентирована на:

лиц с инвалидностью;

одиноких матерей/отцов;

семьи с двумя и более детьми;

пенсионеров в возрасте старше 65 лет.

Сумма — 2 220 грн на каждого члена семьи.

Продолжительность — ежемесячно в течение трех месяцев.

Помощь от БО Человек в беде

Помощь — только на пилотном этапе. Ориентирована на людей с инвалидностью. Территории охвата: Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Николаевская области.

Сумма и срок пока не указываются.

Помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC)

Поддержка ВПЛ и лиц, проживающих в зонах боевых действий.

Сумма — 2 220 грн на каждого члена семьи.

Срок — ежемесячно в течение трех месяцев.

Помощь от ACTED (иностранная неправительственная организация)

Помогает людям с инвалидностью в Херсонской (при наличии счета в Ощадбанке), Харьковской и Николаевской областях.

Сумма — не указана.

Помощь от Handicap International

Программа предоставляет денежную помощь и психологическую поддержку:

ВПЛ (с официальным статусом или без);

лицам старше 65 лет с доходом менее 300 грн;

людям с инвалидностью, хроническими заболеваниями;

многодетным семьям;

одиноким пенсионерам;

семьям с беременными или кормящими женщинами.

Сумма — 2 200 грн на человека.

Продолжительность — ежемесячно в течение трех месяцев.

Помощь от Каритас Украина

Помощь от Caritas Ukraine для ВПЛ Одессы и Одесской области и жителей Житомира.

В Одесской области помощь могут получить:

внутренне перемещенные лица, временно проживающие в местах коллективного размещения (например, общежитиях или приютах);

ВПЛ, которые уже арендуют жилье, но оказались под угрозой выселения и не имеют альтернативных вариантов;

новоприбывшие переселенцы, которые зарегистрировались в городе Одесса или области начиная с августа 2024 года;

лица, нуждающиеся в защите — в частности, пострадавшие от домашнего насилия или те, кто имеет другие признаки уязвимости (ГЗН, одинокие матери и т.д.).

Помощь в Житомире направлена на:

Трудоустройство. Участники могут воспользоваться возможностью принять участие в программе Деньги за работу (Cash for Work) или Деньги за трудоустройство (Cash for Job) — это финансовая поддержка для тех, кто готов работать или уже трудоустроен.

Профессиональное образование и переквалификация. Программа предлагает гранты на обучение, которые открывают путь к получению новой профессии или повышению квалификации — отличная возможность начать новую карьеру или закрепить свои позиции на рынке труда.

Развитие микробизнеса. Это направление ориентировано на тех, кто имеет идеи для создания или развития малого бизнеса или сельскохозяйственного дела. Предусмотрено предоставление стартовых грантов для поддержки предпринимательской инициативы.

Подробнее об условиях получения — в материале Помощь от Каритас в 2025 году: кто может получить и как подать заявку.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.