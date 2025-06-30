Новости ночи 30 июня: атака дронов на Харьковскую область и взрывы в Крыму

Главные новости ночи 30 июня связаны с войной в Украине. В частности, российские оккупанты атаковали дронами Харьковскую область, а украинские защитники на Северском направлении взяли в плен двух наемников из Камеруна.

Не обошлось и без спортивных достижений. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на командном чемпионате Европы 2025.

Подробнее об этих и других событиях ночи 30 июня — читайте в подборке Фактов ICTV.

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Россияне атаковали Харьковскую область

Российские войска атаковали дронами Песочин, Курортное и Дергачи. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что в селе Песочин повреждено здание СТО и возник пожар, пострадали восемь человек, среди которых один ребенок.

В Курортном и Дергачах попадания дронов привели к пожарам в гражданских зданиях.

ВСУ взяли в плен наемников из Камеруна

На Северском направлении ВСУ взяли в плен граждан Камеруна. По словам иностранцев, россияне обманом привлекли их в свои войска.

Один из задержанных, Метугена Уна-на Жан Пафе, приехал в Москву работать на производстве шампуня, другой, Анатоль Франк — на лечение.

После прилета в Россию их задержала миграционная служба, а впоследствии их под давлением заставили подписать военный контракт. За участие в боях обещали 1,1 млн рублей, что меньше, чем россиянам.

Во время первого боя Пафе попал под обстрел и шесть дней сам передвигался, пока не сдался ВСУ. Франка взяли в плен во время штурма. При попытке его эвакуации российский дрон ранил его и двух украинских военных.

Также сообщается о пленном гражданине Йемена. Камерунцы рассказали, что среди российских наемников воюют выходцы из Зимбабве, Бангладеш и Китая.

Страны G7 согласились освободить компании США от глобального налога

США и страны G7 договорились, что американские компании не будут платить глобальный минимальный налог для крупных корпораций. Министерство финансов Канады сообщило, что это должно стабилизировать международную налоговую систему, признавая существующие законы Америки.

Ожидается, что Вашингтон откажется от так называемой налоговой мести, предусмотренной законопроектом Дональда Трампа, который позволял повышать налоги для стран с “дискриминационной” налоговой политикой. Такой могла бы считаться система минимального налога, которую продвигает ОЭСР.

Магучих победила на командном Евро-2025

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы-2025, принеся Украине 16 очков. Она взяла высоту 2,0 м с первой попытки, но не преодолела 2,03 м.

Серебро завоевала белорусская Мария Жодзик, которая сейчас представляет Польшу, бронзу — немецкая спортсменка Имке Оннен.

Зеленский обсудил с Макроном производство дронов Renault в Украине

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что на саммите НАТО президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили производство беспилотников в Украине совместно с компанией Renault.

Министр отметил, что Франция использует доходы, полученные от замороженных российских активов, чтобы помогать Украине.

В Крыму прогремели взрывы

В ночь на 30 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Силы ПВО России якобы отражали атаку дронов в районе Керчи.

Из-за этого движение по Крымскому мосту было перекрыто и отключили его освещение. Оккупанты также подняли военные вертолеты с аэродрома Кача. Официальных данных о сбитых дронах или последствиях атаки нет.

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