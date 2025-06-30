Тщательно готовимся к новым переговорам в Европе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил об активной подготовке новых переговоров в Европе и очертил главные приоритеты государства в оборонной и экономической сферах.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Приоритет – дроны-перехватчики: Зеленский об инвестициях в вооружение

В частности, глава государства отметил наращивание собственного производства дронов, в том числе дронов-перехватчиков и дальнобойных ударных беспилотников.

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— Относительно дронов – будет больше нашего собственного производства. Сегодня мы обсудили и все, что касается заказов, контрактов и полные возможности нашего производства. Приоритет – дроны, дроны-перехватчики и дроны для дальнобойных ударов. Это фронт и все, что реально сдерживает российские штурмы, подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всех украинских производителей дронов, которые работают над новыми технологиями.

— Я благодарен всем украинским производителям дронов – каждому разработчику, всем, кто старается сейчас активно развивать направление перехватчиков. Это очень важно. Россия укладывается в беспилотную составляющую, Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по нашему государству. Мы готовим наше противодействие, — сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о встрече с министром иностранных дел Германии и представителями немецких оборонных компаний, в ходе которой речь шла о расширении производства оружия непосредственно в Украине.

— Мы внедряем здесь в Украине совместное производство оружия, современных образцов. Одна из целей – выйти на системное производство ПВО, и это – стратегическая задача, – подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул важность синхронизации санкций против России. Отдельно президент затронул тему энергетики и подготовки к отопительному сезону.

— Мы должны обеспечить Украину всем необходимым. Это касается не только ресурса самой энергии, но и работы всех наших энергетиков, многих работников отрасли. Сотни тысяч наших людей ежедневно делают все для того, чтобы Украина могла жить и чтобы не было блэкаутов, отметил он.

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