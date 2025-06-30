РФ в июле усилит попытки дискредитировать евроинтеграцию Украины — ЦПД

Центр противодействия дезинформации предупреждает о масштабном усилении российской пропагандистской кампании в первой половине июля 2025 года.

Об этом говорится в прогнозе, обнародованном 30 июня.

Главная цель — сорвать евроинтеграцию Украины

Основной удар российской пропаганды будет направлен на дискредитацию идеи вступления Украины в Европейский Союз после саммита Совета Европы 26-27 июня.

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Прокремлевские СМИ и политики продолжат продвигать месседжи об угрозе, которую якобы представляет интеграция Украины для самой Европы.

В заявлениях они будут намекать или прямо угрожать европейским странам, что якобы поддержка Украины в ЕС создает военную и экономическую дестабилизацию.

Параллельно активизируются пророссийские спикеры, которые будут распространять аргументы против членства Украины, подчеркивая неоднозначность позиции стран ЕС или экономическую непривлекательность интеграции.

Кампания направлена на ослабление доверия к европейским институтам, создание сомнений в целесообразности поддержки Украины и усиление расколов в ЕС.

Дополнительные направления информационных атак РФ

Наряду с атаками на евроинтеграцию Центр выделил еще девять ключевых направлений российской пропаганды на ближайшие недели.

Россия усилит месседжи об Украине как failed state, прибегающей к терроризму, продолжая использовать для описания украинских ударов понятие акты терроризма.

Ожидается продолжение антимобилизационных манипуляций через распространение фейковых видео и призывов к сопротивлению.

На фоне саммита БРИКС активизируется кампания по позиционированию этого формата как альтернативы Западу.

Российские СМИ будут дискредитировать 18-й пакет санкций ЕС, утверждая об их неэффективности.

Также прогнозируются манипуляции вокруг безопасности в Европе, эксплуатация эскалации США — Иран, атаки на руководство Армении, антиукраинская риторика в Беларуси накануне дня независимости 3 июля и информационное наступление на Азербайджан после инцидента в Екатеринбурге.

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