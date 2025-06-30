Сколько McDonald’s в Киеве в 2025 году и где они расположены
В соответствии со стратегией расширения, компания McDonald’s продолжает строить заведения в городах-миллионниках, областных центрах и на оживленных автодорогах.
Где в Киеве можно посетить McDonald’s и что известно об открытии новых ресторанов быстрого питания — читайте в материале Фактов ICTV.
Сколько McDonald’s в Киеве в 2025 году
Сейчас в Киеве в 2025 году расположено 48 ресторанов быстрого питания McDonald’s, в Киевской области работают — 12. Эти показатели соответствуют довоенному уровню бизнес-присутствия.
McDonald’s продолжает запускать новые рестораны и обновлять уже существующие заведения в Украине. Модернизация включает внедрение современного дизайна, который будет соответствовать актуальным фирменным стандартам, а также развитие инклюзивной среды и цифровых сервисов.
Где в Киеве посетить McDonald’s
McDonald’s продолжает активно работать в разных районах Киева. В частности, в крупных ТРЦ, возле метро, транспортных узлов, жилых массивов и автодорог.
Где можно посетить рестораны McDonald’s в Киеве:
- в торговых центрах (ТРЦ) — Ocean Plaza, Lavina Mall, Gulliver, River Mall, SkyMall, Dream Town, Lavina Mall, ТЦ April City;
- возле центрального железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский, Вокзальная площадь, 2, метро Вокзальная;
- рядом со станциями метро — Лукьяновская, Крещатик, Площа Украинских Героев, Житомирская, Бориспольская (на пересечении проспекта Николая Бажана и Харьковского шоссе), Демеевская.
Эти точки пользуются повышенной популярностью среди местных жителей и туристов.
Также посетить заведения McDonald’s в Киеве можно по адресам:
- улица Ивана Миколайчука, 16;
- улица Архитектора Вербицкого, 1;
- просп. Леонида Каденюка, 2-а;
- бульвар Николая Михновского, 33а;
- улица Михаила Гришко, 7;
- проспект Николая Бажана, 8;
- Броварской проспект, 27;
- улица Евгения Сверстюка, 1;
- проспект Николая Бажана, 3Б;
- улица Гната Хоткевича, 1в;
- улица Большая Васильковская, 22;
- проспект Николая Бажана, 19-Б;
- ул. Антоновича, 176;
- улица Юрия Ильенко, 3;
- улица Ивана Мазепы, 1;
- Боричев спуск, 10А;
- проспект Романа Шухевича, 2-т;
- улица Большая Васильковская, 22;
- улица Богдана Хмельницкого, 4;
- улица Софиевская, 1/2;
- ул. Рональда Рейгана, 4;
- улица Борщаговская, 2-б;
- улица Георгия Кирпы, 5-а;
- улица Сичеславская, 6;
- проспект Степана Бандеры, 12А;
- проспект Владимира Ивасюка;
- проспект Степана Бандеры, 36;
- улица Вышгородская, 33-а;
- улица Николая Лаврухина, 4;
- Берестейский проспект, 138;
- проспект Леся Курбаса, 19-а;
- проспект Академика Палладина, 46;
- Кольцевая дорога, 14-в;
- улица Вадима Гетьмана, 1;
- проспект Степана Бандеры, 12А;
- ул. Гната Юры, 13;
- улица Григоровича-Барского, 1;
- Оболонский проспект, 26A;
- Чернобаевская пл., 1;
- Кольцевая дорога, 1;
- Оболонский проспект, 1б;
- Брестский проспект, 65-я;
- проспект Академика Палладина, 7;
- просп. Европейского Союза, 47;
- улица Берковецкая, 6д;
- Севастопольская площадь 1;
- Софиевская Борщаговка.
Строится McDonald’s на улице Елены Пчилки, 1, заведение на улице Оноре де Бальзака, 2а — временно закрыто.
Мы рассказали, сколько McDonald’s будет в Киеве в 2025 году, однако это не окончательные показатели, ведь их количество в течение года может расти в соответствии с планом расширения.
В частности, в пресс-службе Дарницкой РГА сообщили, что в 2025 году на проспекте Петра Григоренко, 1-Г состоится открытие нового современного укрытия, в котором будет работать ресторан McDonald’s с McDrive и 99 посадочными местами.
Фото: McDonald’s