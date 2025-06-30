В Запорожье 19-летнюю студентку приговорили к 15 годам за работу на оккупантов

В Запорожье к 15 годам лишения свободы приговорена агентка ФСБ, которая передавала врагу координаты для нанесения ударов по городу.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В Запорожье 19-летнюю агентку ФСБ приговорили к 15 годам

Следствие установило, что шпионкой оказалась 19-летняя студентка местного университета. Она была завербована через свою крестную-коллаборантку с временно оккупированной части Запорожской области.

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Девушка собирала информацию о расположении запасных командных пунктов Сил обороны, оборонных предприятиях и фиксировала последствия российских атак, чтобы корректировать дальнейшие удары. Также она пыталась установить координаты стратегических объектов для повторных атак.

Контрразведка СБУ задержала агента в марте 2024 года. Во время обысков у нее изъяли телефон с доказательствами шпионской деятельности.

Суд признал ее виновной в государственной измене, совершенной во время военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины), и назначил наказание в виде 15 лет заключения. Расследование проводили следователи СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Запорожской области.

Напомним, подсанкционный митрополит Луганской епархии УПЦ МП Василий Поворознюк, сотрудничающий с оккупантами на ВОТ, заочно приговорен к лишению свободы на 11 лет.

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