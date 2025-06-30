Потери врага на 30 июня: минус еще 1 070 оккупантов и три десятка артсистем

Потери врага на 30 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских захватчиков.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 223-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 020 010 человек.

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Потери РФ на 30 июня 2025 года

личного состава – около 1 020 010 (+1070) человек;

танков – 10 980 (+4);

боевых бронированных машин – 22 922 (+7);

артиллерийских систем – 29 718 (+29);

РСЗО – 1 427 (+2);

средства ПВО – 1 190 (+1);

самолетов – 420;

вертолетов – 340 (+3);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 796 (+172);

крылатые ракеты – 3 436 (+42);

корабли / катера – 28;

подводные лодки – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 53 593 (+85);

специальная техника – 3 921.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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