Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Потери врага на 30 июня: минус еще 1 070 оккупантов и три десятка артсистем
Потери врага на 30 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских захватчиков.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 223-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 020 010 человек.
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Потери РФ на 30 июня 2025 года
- личного состава – около 1 020 010 (+1070) человек;
- танков – 10 980 (+4);
- боевых бронированных машин – 22 922 (+7);
- артиллерийских систем – 29 718 (+29);
- РСЗО – 1 427 (+2);
- средства ПВО – 1 190 (+1);
- самолетов – 420;
- вертолетов – 340 (+3);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 796 (+172);
- крылатые ракеты – 3 436 (+42);
- корабли / катера – 28;
- подводные лодки – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 593 (+85);
- специальная техника – 3 921.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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