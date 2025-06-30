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Потери врага на 30 июня: минус еще 1 070 оккупантов и три десятка артсистем

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 30 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских захватчиков.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 223-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 020 010 человек.

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Потери РФ на 30 июня 2025 года

  • личного состава – около 1 020 010 (+1070) человек;
  • танков – 10 980 (+4);
  • боевых бронированных машин – 22 922 (+7);
  • артиллерийских систем – 29 718 (+29);
  • РСЗО – 1 427 (+2);
  • средства ПВО – 1 190 (+1);
  • самолетов – 420;
  • вертолетов – 340 (+3);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 796 (+172);
  • крылатые ракеты – 3 436 (+42);
  • корабли / катера – 28;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 593 (+85);
  • специальная техника – 3 921.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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