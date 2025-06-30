За полтора года РФ только два дня не обстреливала Украину – Сибига

За полтора года полномасштабной войны Россия только дважды не совершала воздушных атак на территорию Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной с немецким коллегой Иоганном Вадефулем пресс-конференции в Киеве.

Сибига сообщил, сколько дней Украина не подвергалась ударам РФ

По словам Сибиги, он вместе с немецким коллегой Иоганном Вадефулем пересмотрел презентацию со статистикой воздушного террора, отражающую данные в прошлом и текущем годах по дням.

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Карта состояла из трех цветов: красный – дни ударов, желтый – дни с особо интенсивными комбинированными атаками (ракетами и дронами), и зеленый – дни без атак.

— Так вот, за этот период только два квадратика были зелеными, то есть только дважды Украина не подвергалась воздушным атакам со стороны России, — подчеркнул Сибига.

Напомним, баллистические и крылатые ракеты отличаются по конструкции и имеют разную траекторию полета.

Кроме большой скорости, баллистическая ракета на последнем отрезке траектории к цели находится почти в вертикальном свободном падении, поэтому оказывается в зоне видимости ПВО на очень короткое время. Чтобы сбить такую ​​ракету, нужны специализированные комплексы противоракетной обороны с высоким быстродействием и ракеты, способные перехватывать ее на траектории пикирования.

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