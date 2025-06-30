ВСУ оттеснили врага дальше от Сум: Генштаб о ситуации на Северном направлении

Силы обороны Украины освободили село Андреевка в Сумской области, оттеснили врага дальше от города Сумы и заблокировали около 50 тыс. российских оккупантов на Курском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Успехи ВСУ на Курском и Северном направлениях

Благодаря активным действиям украинских защитников на Северном и Курском направлениях удалось заблокировать около 50 тыс. российских военных.

Сейчас смотрят

Этих солдат россияне не смогли перебросить на другие фронты, в частности под Покровск и Новопавловку.

— Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на Северо-Слобожанском направлении и эффективно уничтожают противника, который не оставляет попыток штурмовых действий в приграничной зоне Сумской области, — отметили в Генштабе.

Сейчас ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено.

Украинским воинам удалось освободить село Андреевка. Также наши подразделения продвинулись возле Алексеевки, оттеснив врага дальше от Сум.

Россияне бросают на это направление свои лучшие части — морскую пехоту, десантников, самые боеспособные мотострелковые войска.

Они активно используют дальнобойную артиллерию, авиацию и ударные дроны.

В то же время оккупанты пытаются выгнать украинцев из Курской и Белгородской областей России.

Как отмечают в Генштабе, украинские воины эффективно уничтожают вражеских солдат и их технику.

В частности, в июне российские потери на Северном направлении составили около 9 310 военных: более 4 470 погибли, около 4 800 ранены, 42 попали в плен.

За месяц уничтожено 423 единицы российской техники, среди которой:

6 танков,

20 бронемашин,

89 орудий и установок залпового огня,

3 зенитные установки.

Украинцы наносят удары по россиянам на расстоянии до 100 км, включая территорию России.

В июне уничтожено 16 командных пунктов врага, 8 наблюдательных пунктов, 6 мест скопления солдат, склады боеприпасов, техники и беспилотников, ремонтные базы, нефтебаза.

Всего с начала Курской операции в августе 2024 года россияне потеряли на этих направлениях более 75 860 человек, включая 1 037 пленных.

Также уничтожено 2 848 единиц техники: 99 танков, 709 бронемашин, 322 артиллерийские системы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.