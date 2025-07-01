Авария с грузовым поездом в Ровенской области: Укрзализныця предупредила о задержке поездов

В Ровенской области пустые вагоны грузового поезда сошли с рельсов. Из-за этого ряд пассажирских поездов Укрзализныци карпатского направления будут следовать с задержками.

Задержка движения поездов Укрзализныци

Сообщается, что поезда №80 Львов — Днепр и №64 Львов — Харьков поедут объездным маршрутом через Тернополь с задержкой от 2 часов.

Пассажиров из/до станций Дубно, Броды, Шепетовка, Славута забирает Интерсити №744 Львов — Киев, который проедет поврежденным участком первым после его частичного восстановления в течение ближайших 2 часов.

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— Если вы следуете одним из рейсов, который задерживается, и имеете дальнейшую пересадку на поезда УЗ, сообщите об этом вашего проводника или стюарда — наши диспетчеры скоординируют нужные стыковки, — отметили в компании.

В Укрзализныце приносят извинения пассажирам за вынужденные изменения. Восстановительные работы на поврежденном железнодорожном участке уже продолжаются.

— Железнодорожники задействовали всю необходимую технику и специалистов, будем держать вас в курсе, — добавили в пресс-службе Укрзализныци.

Напомним, что 29 июня вокзал Полтава-Южная подвергся разрушениям во время ночной российской атаки на регион.

Там выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. От ударной волны пострадали также пригородный вокзал, вагоны и административные здания.

Фото: Укрзализныця

Источник : Укрзализныця

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