Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов обжаловал меру пресечения в виде залога в 120 млн грн по делу о вероятном злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Чернышов обжаловал меру пресечения: что известно о заседании

Перед заседанием, которое касалось рассмотрения ходатайства об отстранении Алексея Чернышова от должности, адвокат отметил, что соответствующая апелляционная жалоба уже подана.

Адвокат утверждает, что работа над сбором суммы продолжается, комментируя вопрос внесения залога.

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В то же время обвинение отметило, что если залог не внесут в установленный срок, тогда подадут ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Защита просила Высший антикоррупционный суд (ВАКС) полностью отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении Чернышова от должности.

Сторона обвинения заявляла, что Чернышов якобы может совершать действия для уничтожения или искажения документов и вещей, которые являются важными для следствия, препятствовать их изъятию и влиять на свидетелей. Именно поэтому просила отстранить его от должности на два месяца.

Однако защита и сам Чернышов просили суд полностью отказать в удовлетворении этого ходатайства, поскольку это может негативно повлиять на работу Министерства национального единства и Кабинета министров.

ВАКС объявит решение по ходатайству об отстранении от должности Чернышова в среду, 2 июля, в 12:00.

Алексея Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

В пятницу, 27 июня, ВАКС избрал Чернышеву меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Он должен прибывать по каждому вызову детектива, прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства и места работы.

Кроме этого, Чернышов не может отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда. Срок действия возложенных на него обязанностей — два месяца, то есть до 27 августа 2025 года.

Во время заседания по избранию меры пресечения Чернышов заявил, что он не планирует бежать и будет сотрудничать со следствием.

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